В Заводоуковске «Трудовое лето – 2020» откроется 1 июня

30 Май 2020 2020-05-30T19:30:41+03:00

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Онлайн-фестиваль «Открытие трудового лета – 2020» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 1 июня. Об этом сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

32 площадки при учреждениях культуры заработают с 1 июня, 29 дворовых площадок по месту жительства организуют сотрудники учреждений спорта и молодежной политики, еще три площадки будет при учреждениях социального обслуживания населения. Их работа будет проходить преимущественно в вечернее время.

Также с июля планируется открытие детских лагерей с дневным пребыванием, всего их в городском округе будет 22. Из них 19 при образовательных учреждениях, два при учреждениях спорта и молодежной политики и еще один при учреждении культуры.

Примет детей на летний отдых и загородный оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Гагарина. Известно, что отдохнуть и поправить своё здоровье там смогут 315 мальчишек и девчонок, смена продлится 14 дней, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU