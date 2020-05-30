Тюменские школьники устроили чаепитие онлайн

30 Май 2020 2020-05-30T19:32:54+03:00

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Тюменские педагоги, школьники и родители подводят итоги непростого учебного года. Выяснилось, что 2,5 месяца дистанционной учебы открыли перед всеми новые «окна возможностей».

Так, ребята и их учителя получили возможность более углубленно изучить IT-технологии, теперь они стали увереннее чувствовать себя во Всемирной паутине.

– Новые условия потребовали большой работы над собой. Не только в освоении технической стороны процесса, но и в понимании своего теперь особого места в жизни семьи. Учителю пришлось стать связующим звеном, так сказать собирателем всех участников онлайн-образования, – отметила учитель русского языка и литературы тюменской школы № 15 Рузиля Гимранова.

Она рассказала, что в 5 «Д» (теперь уже шестой) классе она с ребятами провела праздничное чаепитие онлайн. Через экраны мониторов дети и учителя поздравляли друг друга с окончанием учебного года, делились эмоциями при просмотре созданного вместе веселого слайд-шоу «5Д в самоизоляции».

ИСТОЧНИК KP.RU