30 Май 2020 2020-05-30T16:30:36+03:00

Для жителей Тюменской области стартует онлайн-марафон по отказу от курения

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Многопрофильный консультативно-диагностический центр запускает бесплатный онлайн-марафон по отказу от курения «Бросаем вместе!», в рамках Всемирного дня отказа от курения. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, главная цель марафона – собрать группу единомышленников, которые хотят отказаться от сигарет и избавиться от пагубной привычки.

Для того, чтобы принять участие в марафоне, нужно зайти на интернет-портал и зарегистрироваться. Всю нужную информацию организаторы проекта отправят на указанные в форме регистрации контактные данные.

При помощи простого теста Фагестрема на первом этапе у участников проекта определят степень никотиновой зависимости и уровень мотивации к отказу от курения. По результатам тестам специалистподберет каждому индивидуальную программу лечения никотиновой зависимости. В течение всего марафона (21 день) участники будут вести дневник отказа от курения, делиться впечатлениями в групповом чате, получать теорию и задания, которые нужно будет выполнить до конца следующего дня.

По словам психолога марафона Евгения Саськова, с участниками марафона будут развивать эмоциональный интеллект и концентрироваться на самоанализе и самоинструктировании.

- Мы научимся не только отслеживать свои состояния, но и, главное, управлять ими, переключать внимание с желания покурить на что-то другое, - отметил психолог.

Участники, которые наберут больше всего баллов по итогам марафона и бросят курить, получат ценный приз.

ИСТОЧНИК KP.RU