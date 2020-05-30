2020-05-30T16:13:16+03:00
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В Тюменской области обсудили вопросы сохранения и развития татарского языка

В областной столице в онлайн-формате прошли «Сулеймановские чтения»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудили вопросы сохранения и развития татарского языкаВ Тюменской области обсудили вопросы сохранения и развития татарского языка
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Заседание круглого стола в рамках общественно значимого проекта «Сулеймановские чтения» состоялось 27 мая в Тюмени. Как сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области, мероприятие организовала национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области и конгресс татар региона.

Чтения, которые посвящены памяти поэта и гражданина Булата Сулейманова, прошли в Тюмени в день 60-летия со дня его рождения. За последнее время «Сулеймановские чтения» стали дискуссионной площадкой для деятелей культуры, образования, искусства и науки, которые исследуют вопросы этнокультурного многообразия России, вопросы гармонизации межнациональных отношений и национальной идентичности.

Как отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, творчество Булата Сулейманова очень актуально, учитывая, что в регионе проводятся мероприятия по сохранению и развитию родного языка.

- Тюменцы гордятся своими выдающимися земляками, внесшими значительный вклад, в том числе в социально-гуманитарное развитие региона, национальную культуру, искусство, литературу, образование и отечественную науку, - подчеркнул Владислав Чернов.

В своём творчестве писатель призывал почитать людей старшего поколения и заботиться о подрастающем поколении. Его произведения учат терпению и состраданию, а ещё дают мощный импульс и вдохновляют современных поэтов и писателей региона.

Чтобы сохранить татарскую культуру в Тюменскую области, при поддержке комитета каждый год проводятся «Дни татарской культуры в Тюменской области», областной татарский праздник «Сабантуй», областной татарский фольклорный фестиваль «Тугарек уен» и многое другое.

Сулеймановские чтения - 2020.Научно-практическая конференция, которая имеет богатую историю (учреждена в 1998 году), в этом году впервые проходит в формате круглого стола и в режиме онлайн. В традициях конференции обсуждение проблем сохранения и развития татарского языка и культуры. Конференция площадка для обмена опытом, мнениями не только для представителей общественности, но и учителей родного языка, представителей ученого мира. Во время трансляции пройдет обсуждение актуальных тем, выступление докладчиков, а также открытый микрофон в конце. Планируется заслушать в эфире семь докладов продолжительностью не более 4 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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