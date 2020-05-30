В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

30 Май 2020 2020-05-30T15:50:13+03:00

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Для родителей и организаторов детского отдыха в Тюменской области начала работу горячая линия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Как сообщили в департаменте социального развития региона, звонки на региональную линию принимаются в будни с 9 до 18 часов по телефону: 8 (3452) 50-26-19. Также доступна федеральная горячая линия Министерства просвещения РФ, консультацию можно получить по номеру телефона: 8-800-444-35-38. С обращением также можно обратиться на электронную почту, отправив письмо по адресу support@turcentrrf.ru.

У всех специалистов – актуальная информация, которая касается летней оздоровительной кампании-2020.

Напомним, в условиях пандемии и самоизоляции тюменские организаторы детского отдыха придумали собственные онлайн-проекты. Например, детские центры «Ребячья республика», «Алые паруса», «Витязь» и «Остров детства» работают удалённо и ведут проекты в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Помимо этого, организаторы детского отдыха присоединились к всероссийскому флешмобу #ХочуЛетомВЛагерь. Каждый желающий сможет разместить материалы из самоизоляции и воспоминания о лагере при помощи хештега.

Один из проектов - #ЛучшеДома – проект, в рамках которого организаторы публикуют план будущих событий, включая зарядку и другие виды активности. Их придумывают педагоги центра, вожатые и сами дети. Наиболее популярные проекты «Креативный завтрак» и «Я – самостоятельный».

ИСТОЧНИК KP.RU