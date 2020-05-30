2020-05-30T16:24:10+03:00
Общество

Для Тюмени создали новый герб города

Такой вариант поймет каждый без специальных знаний
Вадим Бегун
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Для Тюмени создали новый герб города. Фото - "Мой портал".Для Тюмени создали новый герб города. Фото - "Мой портал".
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Дизайнер Moi-portal.ru Анна Романюк представила альтернативный герб города. Таким образом девушка отреагировала на новую работу от Артемия Лебедева.

Дело в том, что сейчас в интернете проходит «битва дизайнеров». Она началась из-за герба Белоруссии, который Студия Артемия Лебедева разрабатывала 44 дня. Анна Романюк сделала новый герб Тюмени всего за 12 часов. На нем изображены весы «Тюмень», мост Влюбленных и, конечно же, сама река Тура, сообщает «Мой портал».

– Мне стало интересно, как будет выглядеть герб нашего города, если собрать в него все стереотипы и известные места. Ведь именно этим занимались дизайнеры студий двух государств – собрали в одно все клише. Если в официальных гербах его элементы имеют особое смысловое значение, то такой вариант поймет каждый без специальных знаний, – рассказала Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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