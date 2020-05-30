30 Май 2020 2020-05-30T15:09:09+03:00

Александр Моор объяснил, почему на набережной не будет школьного вальса. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников с завершением обучения в школе и отметил, что мудрый старший наставник не всегда будет рядом, поэтому делать выбор и отвечать за его последствия придется самостоятельно. Об этом он написал на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

По словам главы региона, в этом году последние звонки проходят онлайн. Александр Моор хотел, чтобы ребята были рядом друг с другом, смогли обнять и поблагодарить любимых учителей, а также станцевать школьный вальс на набережной, который уже стал традицией для тюменцев.

«Я знаю, как это важно для всех, моя мама учитель и всю жизнь проработала в школе. Но в приоритете – здоровье каждого человека, рисковать им мы просто не имеем права», – резюмировал губернатор, пожелав выпускникам доброго пути.

ИСТОЧНИК KP.RU