2020-05-30T15:09:09+03:00
Общество

Александр Моор объяснил, почему на набережной не будет школьного вальса

По словам губернатора, здоровье сейчас превыше всего
Вадим Бегун
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Александр Моор объяснил, почему на набережной не будет школьного вальса. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".Александр Моор объяснил, почему на набережной не будет школьного вальса. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников с завершением обучения в школе и отметил, что мудрый старший наставник не всегда будет рядом, поэтому делать выбор и отвечать за его последствия придется самостоятельно. Об этом он написал на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

По словам главы региона, в этом году последние звонки проходят онлайн. Александр Моор хотел, чтобы ребята были рядом друг с другом, смогли обнять и поблагодарить любимых учителей, а также станцевать школьный вальс на набережной, который уже стал традицией для тюменцев.

«Я знаю, как это важно для всех, моя мама учитель и всю жизнь проработала в школе. Но в приоритете – здоровье каждого человека, рисковать им мы просто не имеем права», – резюмировал губернатор, пожелав выпускникам доброго пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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