2020-05-30T15:37:37+03:00
Общество

В Тюмени торгово-развлекательные центры будут работать по-новому

Магазины ждут новые требования по обеспечению безопасности
Вадим Бегун
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В Тюмени торгово-развлекательные центры будут работать по-новому. Фото - pixabay.com.В Тюмени торгово-развлекательные центры будут работать по-новому. Фото - pixabay.com.
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Торговые центры Тюменской области будут работать в новом формате из-за пандемии коронавируса. Основное внимание уделят безопасности посетителей.

– На первом этапе нормы наверняка будут достаточно жесткие. В ближайшее время нас ждут изменения как в покупательских предпочтениях, так и пересмотр интереса к подобного рода заведениям, – заявила член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.

По информации заслуженного работника торговли России, еще до пандемии в работе местного ЦУМа произошли существенные перемены: создан музей советской торговли и центр Visit Tyumen. Кстати, концепция торгового центра нового формата разрабатывается с помощью Тюменского института культуры.

– В теории создание общественных пространств в торговых центрах мы продумали еще лет десять назад, сейчас дело движется к практике. Создается дизайн-проект, где предусматривается возможность трансформации помещений под разные нужды: встречи, лекции, выставки, семинары, выступления с возможным использованием видеотехники, – рассказала декан факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Евгений Акулич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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