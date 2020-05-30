30 Май 2020 2020-05-30T15:11:45+03:00

В водоёмы Тюменской области выпустили 156 миллионов штук молоди пеляди и сиговых Фото: Татьяна Коркина

В регионе завершился первый этап весеннего зарыбления 2020 года

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Первый этап весеннего зарыбления 2020 года завершился в Тюменской области. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, специалисты выпустили в озёра региона 156 миллионов штук молоди рыб, в большей степени пеляди и её гибридов, а также рыбёшек сиговых рыб. Совсем скоро будет проводиться зарыбление карпом, щукой и другими представителями аквакультуры.

Сообщается, что объёмы зарыбления находятся на уровне 2019 года. Это позволит сохранить темпы роста производства товарной рыбы, так как к вылову этого года прибавится рыба, которая оставлена на двухлетнее выращивание, а также та, которая успешно перезимовала благодаря усилиям рыбоводов.

Чтобы осуществлять товарное рыбоводство, в Тюменской области предоставлено в пользование 163 рыбоводных участка. Ещё 48 рыбоводных участков сформированы для проведения торгов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», рыбохозяйственную деятельность по выращиванию товарной рыбы в Тюменской области осуществляют 43 юридических лица и 28 индивидуальных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU