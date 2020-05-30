2020-05-30T15:14:30+03:00
Общество

Международный День защиты детей в Тюменской области – 2020 пройдёт дистанционно

На региональном уровне стартуют несколько интересных проектов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Международный День защиты детей в Тюменской области – 2020 пройдёт дистанционноМеждународный День защиты детей в Тюменской области – 2020 пройдёт дистанционно
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Режим повышенной готовности, который продолжается в Тюменской области, не повод оставаться в стороне от Международного дня защиты детей. В 2020 году праздник для ребятишек региона пройдёт в новом онлайн-формате, то есть дистанционно. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, сегодня в регионе проживают 250 тысяч семей, в которых воспитываются более 360 тысяч детей. По традиции жители всех муниципальных образований региона смогут присоединиться к празднованию.

Масса разнообразных мероприятий для всей семьи 1 июня состоится на платформе популярных интернет-ресурсов: флешмобы, акции, мастер-классы, онлайн-трансляции спектаклей и концертов, видеоуроки, фотоконкурсы, интернет-экскурсии и т. д. Например, на региональном уровне пройдёт ряд интересных проектов.

Один из таких проектов – «Детство БЕЗопасности». На специально созданном сайте детствобезопасности72.рф ребятишки могут пройти квест на знание основ личной безопасности, в том числе в интернете, посмотреть тематические ролики и познакомиться с полезными ресурсами. В подарок дети и подростки получат ссылку на скачивание набора стикеров для общения, которые специально нарисовали дизайнеры проекта.

Родителям предложат пройти онлайн-тестирование по вопросам детско-родительских отношений. Если будет необходимость, они смогут получить рекомендации по вопросам воспитания детей.

С подробным планом мероприятий Международного дня защиты детей можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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