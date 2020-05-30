В Тюменской области стартует традиционный месячник «Молодёжь против наркотиков»

30 Май 2020 2020-05-30T15:18:15+03:00

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Традиционный месячник «Молодёжь против наркотиков» стартовал в Тюменской области в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который приходится на 26 июня. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, серию мероприятий откроет областной интернет-флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками!», который пройдёт в группе в социальной сети «ВКонтакте» с 1 по 26 июня.

Любой желающий сможет принять участие в интернет-флешмобе. Для этого нужно воссоздать сюжет картин известных художников, которые связаны с темой здорового образа жизни, сделать фото и опубликовать на странице группы под хештегами #Профилактикавискусстве, #Раскрасьжизньпозитивом. Положение о конкурсе можно прочитать по ссылке.

Весь месяц в группе областного добровольческого профилактического движения «Всё в твоих руках» и на ресурсах областного центра профилактики и реабилитации разместят профилактическую информацию о медицинских и правовых последствиях употребления наркотиков.

Кроме того, киберволонтёры будут мониторить интернет, чтобы выявить сайты с запрещённой информацией, которая содержит пропаганду распространения и употребления наркотиков. Все ссылки отправят в компетентные органы для дальнейшей работы.

Стоит отметить, что акция «Молодежь против наркотиков» реализуется в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!», куратором которого является департамент социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU