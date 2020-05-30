2020-05-30T13:37:31+03:00
Общество

Тюменская область – в числе участников программы «Безопасное детство»

Регион получил финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область – в числе участников программы «Безопасное детство»Тюменская область – в числе участников программы «Безопасное детство»
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Тюменская область вошла в число участников программы Фонда поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, под названием «Безопасное детство». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, по итогам конкурсного отбора «Комплекс мер Тюменской области, направленных на сопровождение и реабилитацию детей, подвергшихся преступным посягательствам и склонных к суицидальному поведению «Точка опоры»» получил финансовую поддержку фонда на 2020-2021 гг.

Основная цель инициативы – повышение качество оказания помощи детям, которые стали жертвами преступлений, в т.ч. сексуального характера, жестокого обращения, а также детям, склонных к суицидиальному поведению. Кроме того, инициатива поможет обеспечить профилактику конфликтов в детской и подростковой среде.

Благодаря реализации мер в Тюменской области, будет развиваться инфраструктура организаций, которые обеспечивают реабилитацию детей, повысится информированность несовершеннолетних детей и их родителей (или опекунов) о формах насилия в отношении детей и ответственности за эти действия.

С помощью грантовой поддержки в социальных учреждениях откроют сенсорные комнаты, чтобы оказать психологическую помощь и проводить реабилитацию несовершеннолетних жертв и свидетелей насилия. Организации закупят реабилитационное и световое оборудование, аудиоаппаратуру, компьютерную технику и различные диагностические методики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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