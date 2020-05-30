2020-05-30T13:25:54+03:00
Экономика

Александр Моор принял участие в онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость»

Губернатор Тюменской области рассказал о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор принял участие в онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость»Александр Моор принял участие в онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость», который прошёл накануне, 29 мая. Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, бизнесмены поделились мнением о развитии предпринимательства в современных условиях в формате телемоста «ТюменьСколково».

Глава региона поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и рассказал о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса. Он больше всего пострадал от ограничительных мер, которые были приняты для предупреждения распространения коронавируса. Александр Моор отметил, что в 2020 году освобождены от регионального транспортного налога и налога на имущество компании, которые пострадали от пандемии коронавируса. Ставка по упрощённой системе налогообложения снижена с 6% до 1%, а ЕНВД практически обнулён.

- В результате мы оставили в экономике почти 3 миллиарда рублей. Я надеюсь, что в совокупности с теми мерами, которые впоследствии были приняты на федеральном уровне, это помогло многим предпринимателям сохранить бизнес. Безусловно, нужно быть готовым к тому, что некоторые предприятия уйдут с рынка. Но когда экономика начнет расти, у них будет возможность вернуться, - подчеркнул Александр Моор.

По мнению экспертов цифрового и бизнес-рынка, предпринимателям необходимо перестраиваться под новую реальность XXI века. На трёх тематических площадках участники обсудили несколько тем, в т.ч. переход бизнеса в онлайн, частные инвестиции и многое другое. В свою очередь губернатор выразил уверенность, что у тюменских предпринимателей достаточно опыта и интеллекта, чтобы сообща найти нестандартные ответы на новые вызовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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