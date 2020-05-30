2020-05-30T12:54:12+03:00
Политика

Новая Конституция даст неприкосновенность сложившему полномочия президенту

Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков
Вадим Бегун
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Новая Конституция даст неприкосновенность сложившему полномочия президенту. Фото - pixabay.com.Новая Конституция даст неприкосновенность сложившему полномочия президенту. Фото - pixabay.com.
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Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева отметила, что внесение поправок, определяющих список требований к главе государства, назрело давно. Напомним, что в новой Конституции предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.

– Никто в нашей стране не стал бы возражать против того, чтобы в качестве кандидатов в президенты выступали граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Такую поправку поддержит каждый житель, и я в том числе. В прежние годы такой пункт в Основном законе не имел особой актуальности, поэтому подобное предложение не вносилось ранее. Однако сегодня ситуация такова, что данный момент необходимо конкретизировать и закрепить в Конституции, – заявила директор Центра русской культуры.

Добавим, что поправками предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. При этом бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей Конституции для отрешения действующего главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих полномочий президент России может пожизненно стать сенатором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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