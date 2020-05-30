В Тюменской области запускают акселератор «Драйверы экспорта»

30 Май 2020 2020-05-30T13:26:11+03:00

Экспортный акселератор – часть региональной стратегии по развитию экспорта, которая реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

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Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области и ООО «Солоджи Эксперт», при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в середине мая запустили акселератор «Драйверы экспорта». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, экспортный акселератор – часть региональной стратегии по развитию экспорта, которая реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Экспортный акселератор представляет собой уникальную программу, которая нацелена на формирование у представителей малого и среднего предпринимательства региона теоретических и практических навыков. Они необходимы для эффективного старта внешнеэкономической деятельности.

Предприятия, которые хотят вывести свой продукт на рынок или значительно расширить экспортную географию с помощью акселерационной программы, могут пройти обучение. Оно проходит через индивидуальное сопровождение отраслевыми экспертами, чтобы идентифицировать целевые рынки и потенциальных контрагентов, а также подготовить и адаптировать продукты всем требованиям.

Программа акселератора включает три образовательных модуля и рассчитана на полгода. Во время обучения специалисты компаний получат системное представление об эффективном структурировании экспортного проекта, минимизации рисков и снижении издержек для дальнейшего самостоятельного масштабирования экспортной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU