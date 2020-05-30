2020-05-30T12:43:58+03:00
Общество

Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей

Вадим Бегун
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Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей. Фото - ВТБ.Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей. Фото - ВТБ.
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ВТБ Капитал Инвестиции за прошедшие пять месяцев 2020 г. увеличили объем средств под управлением на четверть, до 2,5 трлн рублей. Средства физических лиц выросли на 30%, до 1,2 трлн рублей, юридических – на 25%, до 1,3 трлн руб.

Март стал рекордным месяцем для брокерского бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции по всем показателям: число новых открытых брокерских счетов выросло в 1,5 раза от среднемесячного показателя, обороты — в 2,5 раза, объем пополнений — в три. Показатели апреля и мая близки к мартовским, сейчас по-прежнему наблюдается рост интереса к инвестиционным продуктам.

- Март и апрель были непростыми месяцами на финансовых рынках. Но благодаря слаженной работе коллектива и надежности наших сервисов нам удалось добиться впечатляющего роста бизнеса и в это время. Мы увеличили объем средств под управлением на четверть, это значит, что нам доверяют все больше клиентов. Мы будем работать дальше над совершенствованием своих продуктов. Наша задача – быть номером один на рынке по уровню удовлетворенности клиентов, быть для них партнером первого выбора в решении финансовых задач любого уровня сложности. Инвестиции должны стать частью сбережений каждой семьи, наша цель – заставить их эффективно работать, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Справка

ВТБ Капитал Инвестиции — единая платформа инвестиционных продуктов группы ВТБ. Объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями, Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам, ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов и ВТБ Капитал Форекс.

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