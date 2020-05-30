Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей
ВТБ Капитал Инвестиции за прошедшие пять месяцев 2020 г. увеличили объем средств под управлением на четверть, до 2,5 трлн рублей. Средства физических лиц выросли на 30%, до 1,2 трлн рублей, юридических – на 25%, до 1,3 трлн руб.
Март стал рекордным месяцем для брокерского бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции по всем показателям: число новых открытых брокерских счетов выросло в 1,5 раза от среднемесячного показателя, обороты — в 2,5 раза, объем пополнений — в три. Показатели апреля и мая близки к мартовским, сейчас по-прежнему наблюдается рост интереса к инвестиционным продуктам.
- Март и апрель были непростыми месяцами на финансовых рынках. Но благодаря слаженной работе коллектива и надежности наших сервисов нам удалось добиться впечатляющего роста бизнеса и в это время. Мы увеличили объем средств под управлением на четверть, это значит, что нам доверяют все больше клиентов. Мы будем работать дальше над совершенствованием своих продуктов. Наша задача – быть номером один на рынке по уровню удовлетворенности клиентов, быть для них партнером первого выбора в решении финансовых задач любого уровня сложности. Инвестиции должны стать частью сбережений каждой семьи, наша цель – заставить их эффективно работать, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.
Справка
ВТБ Капитал Инвестиции — единая платформа инвестиционных продуктов группы ВТБ. Объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями, Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам, ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов и ВТБ Капитал Форекс.