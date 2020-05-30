Тюменская «Точка кипения» присоединилась к марафону бизнес-практик

30 Май 2020 2020-05-30T13:16:20+03:00

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Представители одиннадцати «Точек кипения» со всей России объединились в одну онлайн-трансляцию, чтобы рассказать о лучших предпринимательских практиках. Также участники увидели истории успеха молодых стартаперов, а также продемонстрировали перспективные направления в условиях цифровой экономики.

Каждый час в течение всего Дня предпринимателя 26 мая к марафону подключалась новая «Точка кипения», среди которых оказалась и Тюмень. От областной столицы выступил соорганизатор окружного форума «ИБ без границ» и автор «ИБ-стендапа» Максим Овсянников. Вместе с лидером «Точки кипения – Тюмень» и директором областного департамента информатизации Марией Рудзевич он обсудил информационную безопасность, тренды и проблемы этой отрасли.

Посмотреть запись разговора об IT-предпринимательстве, настоящем и будущем рынка информационной безопасности вы можете на канале «Точка бизнес-кипения». В открытом доступе находится полная запись 11-часовой трансляции, в которой приняли участие бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и других городов, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU