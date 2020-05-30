2020-05-30T12:24:29+03:00
Экономика

Предпринимательница из Омутинского района перестроила работу кафе во время пандемии

Финансовую помощь ей оказал Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Предпринимательница из Омутинского района перестроила работу кафе во время пандемииПредпринимательница из Омутинского района перестроила работу кафе во время пандемии
Изменить размер текста:

Предприниматель Вера Фоменко из Омутинского района Тюменской области перестроила деятельность кафе «Премьер» в условиях борьбы с пандемией. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, инвестиционный проект находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

При помощи финансовой поддержки агентства предпринимательница построила новое здание кафе, закупила новое оборудование для кухни и мебель для зала, где будут сидеть гости. Сейчас в кафешке организована работа навынос и доставка еды на дом. Ассортимент продукции включает напитки, горячие блюда, пиццу, пирожки и многое другое. Причём все блюда предлагаются в одноразовой посуде. Клиенты ждут заказа на улице или в машинах, а время приготовления – около 10-15 минут.

По словам Веры Фоменко, все работники трудятся в масках и перчатках, понимая всю серьёзность ситуации.

- Регулярно обрабатываем ручки входных дверей и поверхности дезинфицирующими средствами, у входа постелили специальный дезинфицирующий коврик. Ежедневно измеряем температуру сотрудникам, - комментирует Вера Фоменко.

Отметим, что в условиях борьбы с пандемией перед малым бизнесом на селе стоят новые вызовы. Из-за ограничительных мероприятий привычный уклад работы предпринимателей изменился, что сказалось на всех сферах деятельности, в т.ч. на общественном питании. Предприниматели организуют работы по-новому, сохраняя производственные мощности и трудовой коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области стартует традиционный месячник «Молодёжь против наркотиков»
Тюменская область – в числе участников программы «Безопасное детство»
Александр Моор принял участие в онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость»
Тюменская «Точка кипения» присоединилась к марафону бизнес-практик
Новая Конституция даст неприкосновенность сложившему полномочия президенту
В Тюменской области запускают акселератор «Драйверы экспорта»
Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей
Предпринимательница из Омутинского района перестроила работу кафе во время пандемии
В Тюменском районе расцвели «Звезды Победы»
Тюменский разработчик создал систему контроля ношения масок в период пандемии
В тюменских поликлиниках частично возобновляется плановый прием
Названы победители регионального конкурса «Экспортёр года в Тюменской области в 2020 году»
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%