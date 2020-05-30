Предпринимательница из Омутинского района перестроила работу кафе во время пандемии

30 Май 2020 2020-05-30T12:24:29+03:00

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Предприниматель Вера Фоменко из Омутинского района Тюменской области перестроила деятельность кафе «Премьер» в условиях борьбы с пандемией. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, инвестиционный проект находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

При помощи финансовой поддержки агентства предпринимательница построила новое здание кафе, закупила новое оборудование для кухни и мебель для зала, где будут сидеть гости. Сейчас в кафешке организована работа навынос и доставка еды на дом. Ассортимент продукции включает напитки, горячие блюда, пиццу, пирожки и многое другое. Причём все блюда предлагаются в одноразовой посуде. Клиенты ждут заказа на улице или в машинах, а время приготовления – около 10-15 минут.

По словам Веры Фоменко, все работники трудятся в масках и перчатках, понимая всю серьёзность ситуации.

- Регулярно обрабатываем ручки входных дверей и поверхности дезинфицирующими средствами, у входа постелили специальный дезинфицирующий коврик. Ежедневно измеряем температуру сотрудникам, - комментирует Вера Фоменко.

Отметим, что в условиях борьбы с пандемией перед малым бизнесом на селе стоят новые вызовы. Из-за ограничительных мероприятий привычный уклад работы предпринимателей изменился, что сказалось на всех сферах деятельности, в т.ч. на общественном питании. Предприниматели организуют работы по-новому, сохраняя производственные мощности и трудовой коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU