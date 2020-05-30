В тюменских поликлиниках частично возобновляется плановый прием

30 Май 2020 2020-05-30T12:29:16+03:00

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В поликлиниках Тюменской области частично возобновляется плановый прием. С 1 июня можно самостоятельно записаться на первичный прием к терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, стоматологу, травматологу-ортопеду. Остальные специалисты примут только по направлению.

– Пациентам, помимо очной консультации, предложат телемедицинскую консультацию и осмотр на дому. Работу процедурных кабинетов, забора крови, кабинета ЭКГ и других служб диагностики организуют только по направлению и по предварительной записи. По решению врача, при наличии жизненных показаний и невозможности переноса без ухудшения здоровья, будут даваться направления на плановую госпитализацию пациентов кардиологического и онкологического профилей, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Пациентам дополнительно сообщили, что у входа в поликлинику всех встретит дежурный администратор. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию. Также стоит напомнить, что приходить на прием к врачу нужно не ранее чем за 10 минут до назначенного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU