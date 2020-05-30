Названы победители регионального конкурса «Экспортёр года в Тюменской области в 2020 году»

30 Май 2020 2020-05-30T12:27:13+03:00

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В Тюменской области подвели итоги конкурса «Экспортёр года в Тюменской области в 2020 году». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, победителем в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» стало предприятие «Тюменские аэрозоли».

Каждый месяц с конвейера тюменского завода сходит 1 миллион баллончиков с разными смесями. Есть и новинки: антисептик с частицами серебра и медицинский кислород для дыхания. Компания успешно экспортирует свой товар в Южную Европу, Китай, Израиль, Казахстан, Беларусь и США, а совсем скоро первая партия отправится в Великобританию.

В номинации «Экспортёр года в сфере АПК» победил «Заводоуковский маслозавод». Каждый месяц с предприятия в Европу и Азию отправляется 1,5 тысячи тонн рапсового масла. Основными потребителями сегодня являются Швеция, Норвегия и Китай. Масло рапса иностранцы ценят за качество, так как масло отжимают только механическим способом. В процессе производства не используют никакие искусственные ферменты, тогда как большинство заводов в мире в технологии используют химию.

Компания «Русский дистрибьютер» стала победителем в номинации «Экспортёр года в сфере услуг». Участники разработки и реализации национального проекта цифровизации российской экономики получили признание далеко за пределами нашего региона. Так, тюменские айтишники пишут программы для правительства Узбекистана, а совсем недавно создали проект для ближнего зарубежья – цифровой сертификат COVID-19, своеобразный паспорт здоровья.

Лидером в номинации «Экспортер в сфере высоких технологий» стала компания «Альфа Драйв». Для байкеров и снегомотогонщиков бренд компании «Сноурайдер» – почти как «Харлей-Дэвидсон», ведь предприятие известно на Востоке и на Западе. На тюменских байках катаются даже в Андорре и по склонам Гренландии. Более того, молодые тюменские предприниматели по некоторым позициям превзошли США и Японию, поэтому в этих странах любят заказывать комплекты именно из Тюмени.

«Прорывом года» стала компания «НордЭко». Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, который вручил заслуженную награду победителю, предприятие отправляет в Китай оленьи панты – абсолютно уникальный товар. Восточные врачеватели используют это ценное сырьё для приготовления лекарств и биодобавок ещё с древних времён. Андрей Пантелеев уверен, что «прорывная» деятельность молодой компании обязательно приведёт их к новым победам на международных рынках.

Все победители конкурса получили дипломы и сертификаты в размере 150 тысяч рублей на развитие экспортной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU