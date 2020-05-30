ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%

30 Май 2020 2020-05-30T11:33:44+03:00

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ВТБ выдает каждый второй кредит в России в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020». По состоянию на 29 мая клиенты ВТБ провели уже свыше 7,7 тыс. ипотечных сделок на 22,4 млрд рублей, на рассмотрении находится еще 15 тыс. заявок на 46 млрд руб. Доля банка в общем объеме выдач в стране составляет порядка 50%*.

Наибольшее число сделок проведено в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской и Ростовской областях. Средняя сумма кредита составляет около 3 млн рублей.

– В мае ипотечный рынок показывает рост – мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%. ВТБ с первого дня включился в работу по новой программе и по итогам первого месяца работы является лидером по объему оформленных кредитов, выдавая каждую вторую ипотеку под 6,5% в стране. В общем объеме продаж нашего банка она занимает примерно треть, что говорит о ее безусловной востребованности среди заемщиков, – прокомментировал Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Программа «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%.

ВТБ начал работу по программе с 17 апреля, первым из банков принимая заявки и оформляя кредитные сделки. По итогам января – апреля общий портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 4,8% – до 1,76 трлн рублей. Всего за январь – апрель объем выданных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 21% – до 248 млрд рублей.

*Согласно данным Минстроя России, на 22 мая банками в РФ получено 84,5 тыс. заявок, из них рассмотрено 75,2 тыс., одобрено 58,8 тыс. заявок (процент одобрения – 78%). Выдано 14,3 тыс. кредитов на 36,5 млрд руб. Подробнее: https://www.minstroyrf.ru/press/rezultaty-prinyatykh-mer-podderzhki-zhilishchnogo-stroitelstva-za-mesyats/?sphrase_id=950149