Александр Моор: каждый экспортёр Тюменской области может нарастить экспортный потенциал

30 Май 2020 2020-05-30T11:30:42+03:00

Глава региона записал видеообращение для участников конкурса «Экспортёр года в Тюменской области»

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Итоги конкурса «Экспортёр года в Тюменской области в 2020 году», который организован фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Тюменской области, подвели в нашем регионе. За звание лучших предприятий-экспортёров боролись 12 ведущих предприятий в пяти номинациях:

– «Экспортер года в сфере промышленности»,

– «Экспортер года в сфере АПК»,

– «Экспортер года в сфере услуг»,

– «Экспортер года в сфере высоких технологий»,

– «Прорыв года».

Победителей впервые награждали в онлайн-формате – в рамках специального выпуска программы «Вечерний хештег» на телеканале «Тюменское время». Как отметил в своём видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор, в нашем сознании уже сложилась уверенность в том, что Тюмень может стать глобальным мировым центром. Поэтому от мечты надо переходить к реальности.

– Для правительства региона развитие экспортного потенциала Тюменской области остается важным, безусловным приоритетом. Желаю предпринимательскому сообществу в вопросах экспорта занимать активную позицию, а тюменским предприятиям выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. И тогда каждый экспортер Тюменской области сможет наращивать свой экспортный потенциал и завоевывать новые международные рынки, – подчеркнул Александр Моор.

Подробную информацию об организации конкурса и о мерах поддержки экспорта можно узнать в Центре поддержки экспорта Тюменской области по телефону +7 (3452) 53-40-00 доб. 1006, 1003 и электронной почте export.tecrus@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU