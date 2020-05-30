30 Май 2020 2020-05-30T11:23:34+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 мая 2020 года перевалило за 1600 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 30 мая 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 28 и составило 1608 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровели 8 212 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области сохраняется режим повышенной готовности. Он будет действовать до 15 июня. Об этом сегодня, 30 мая, в прямом эфире на своей страничке в «Инстаграме» заявил губернатор региона Александр Моор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Об этом сегодня в прямом эфире заявил губернатор региона Александр Моор (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU