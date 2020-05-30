Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 мая 2020 года перевалило за 1600 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 30 мая 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 28 и составило 1608 человек.
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровели 8 212 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области сохраняется режим повышенной готовности. Он будет действовать до 15 июня. Об этом сегодня, 30 мая, в прямом эфире на своей страничке в «Инстаграме» заявил губернатор региона Александр Моор.
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Об этом сегодня в прямом эфире заявил губернатор региона Александр Моор (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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