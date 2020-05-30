2020-05-30T12:46:27+03:00
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В новой Конституции защитят права животных

Факты жестокого обращения с животными вызывают широкий общественный резонанс
Вадим Бегун
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В новой Конституции защитят права животных. Фото - pixabay.com.В новой Конституции защитят права животных. Фото - pixabay.com.
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Председатель тюменской областной общественной организации «Общество защиты животных» Анна Москвина отметила, что сегодня существует проблема ответственности за жестокое обращение с животными. По ее словам, виновные не всегда несут наказание за такие поступки, несмотря на то что это вызывает широкий общественный резонанс.

– Поправки должны стать основой для формирования правовых норм, предусматривающих ответственность за неправомерные действия в отношении животных. Помимо охраны жизни и здоровья братьев меньших, необходимы воспитательные меры, чтобы формировать у подрастающего поколения гуманное отношение к животным, – заявила зоозащитница.

По ее словам, неудивительно, что эта тема вызвала интерес у рабочей группы по внесению поправок, так как в последние годы в России было множество резонансных историй, связанных с жестоким обращением с животными.

– Необходимо дать понять, что животные находятся под такой же защитой государства и закона, как и люди. Общество должно почувствовать свою ответственность за братьев наших меньших, – резюмировала Москвина.

Отметим, что в соответствии с одной из поправок в Конституцию России будет закреплена норма о формировании в обществе ответственного отношения к животным. Таким образом, инициаторы поправки подчеркивают, что обновленный документ будет являться Конституцией гуманного общества. Защита прав животных будет одной из государственных задач правительства России.

В эту статью Конституции предлагается добавить, что правительство России «осуществляет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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