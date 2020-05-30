Тюменцам разрешили ходить в лес
В Тюменской области с сегодняшнего дня, 30 мая, перестает действовать запрет на посещение лесов. Несмотря на это, особый противопожарный режим в регионе продолжается: гражданам обязательно нужно соблюдать правила пожарной безопасности.
На время действия режима запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, организациям – проводить пожароопасные работы, нельзя сжигать порубочные остатки, за исключением земель лесного фонда.
– В случае повышения на территории региона класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды до IV класса (высокая пожарная опасность) и выше, ухудшения пожароопасной обстановки будет повторно рассмотрен вопрос об установлении запрета на посещение лесов, – заявил начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Олег Турнаев.
Федеральный государственный пожарный надзор продолжает следить за соблюдением лесного законодательства в усиленном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU