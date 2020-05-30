2020-05-30T11:20:05+03:00
Общество

Тюменцам разрешили ходить в лес

Однако нужно обязательно соблюдать правила пожарной безопасности
Вадим Бегун
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Тюменцам разрешили ходить в лес. Фото - pixabay.com.Тюменцам разрешили ходить в лес. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области с сегодняшнего дня, 30 мая, перестает действовать запрет на посещение лесов. Несмотря на это, особый противопожарный режим в регионе продолжается: гражданам обязательно нужно соблюдать правила пожарной безопасности.

На время действия режима запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, организациям – проводить пожароопасные работы, нельзя сжигать порубочные остатки, за исключением земель лесного фонда.

– В случае повышения на территории региона класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды до IV класса (высокая пожарная опасность) и выше, ухудшения пожароопасной обстановки будет повторно рассмотрен вопрос об установлении запрета на посещение лесов, – заявил начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Олег Турнаев.

Федеральный государственный пожарный надзор продолжает следить за соблюдением лесного законодательства в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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