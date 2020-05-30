2020-05-30T15:49:06+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, нужно ли надевать маски маленьким детям

Насколько эффективно индивидуальное средство защиты
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцам рассказали, нужно ли надевать маски маленьким детям. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, нужно ли надевать маски маленьким детям. Фото - pixabay.com.
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Введенный в регионе масочный режим обязателен для жителей всех возрастов. Но как же быть с маленькими детьми, которых непросто уговорить надеть маску и не трогать ее руками.

Как рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, детям средства защиты тоже нужны, ведь у них нет каких-то особенных органов чувств или слизистых, которые не восприимчивы к вирусу. Если носитель вируса рядом чихнет, то у ребенка будет высокая вероятность заразиться. Даже если сам юный горожанин переболеет бессимптомно (такое возможно у детей), то он может стать носителем вируса и опасностью для групп риска, например своих бабушки и дедушки.

– Конечно, очень сложно на малыша надеть маску и уговорить ее не трогать. Здесь выход только один – избегать во время прогулок с детьми посещения людных мест в закрытых помещениях. Ведь маску можно не носить на улице, она должна защищать при контакте с другими людьми – в помещениях, общественном транспорте. Потому в магазин лучше сходите сами, а с малышом – только на свежий воздух, – говорит Александра Малыгина.

Помните, что маска может быть медицинской одноразовой и многоразовой. Менять и те, и другие нужно каждые 2-3 часа. Также можно приобрести респираторы, в том числе в строительных магазинах, – противопылевые, они служат дольше и имеют более высокую степень защиты. Но и это не стопроцентная гарантия защиты.

Еще плюс такого средства защиты в том, что оно создает и некий психологический барьер: вы уже не сможете машинально прикоснуться к лицу. К тому же не стоит забывать и про социальную дистанцию, ведь все меры должны применяться в комплексе, передает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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