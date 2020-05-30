В Тюменском районе расцвели «Звезды Победы»

30 Май 2020 2020-05-30T12:14:07+03:00

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Акция «Звезда Победы» прошла во всех 20 муниципальных образованиях Тюменского района. Низкорослые красные цветы, преимущественно петуньи, высажены в красные пятиконечные клумбы в благодарность ветеранами и в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в акции приняли специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения, центра «Милосердие», члены клубов активного долголетия и волонтеры.

– Подготовка к высадке цветов началась еще в феврале. Члены клубов активного долголетия посадили семена для рассады, которыми поделились аграрии. К 15 мая были установлены и клумбы в виде красной пятиконечной звезды. Сейчас на каждую высажена рассада красных цветов, – рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова.

По информации пресс-служба главы муниципалитета, такая идея понравилась тюменцам. Клумбы украсили парки, места массового отдыха во всех муниципальных образованиях района, иногда и несколько. В Московском МО «Звезды Победы» появились и у здания КЦСОН, и в парке «Молодежный», как и в селе Успенское – в местном парке и у здания отделения милосердия.

ИСТОЧНИК KP.RU