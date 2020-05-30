2020-05-30T12:14:07+03:00
Общество

В Тюменском районе расцвели «Звезды Победы»

В посадке цветов приняли участие волонтеры, сотрудники центра «Милосердие» и многие другие
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменском районе расцвели «Звезды Победы». Фото - pixabay.com.В Тюменском районе расцвели «Звезды Победы». Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Акция «Звезда Победы» прошла во всех 20 муниципальных образованиях Тюменского района. Низкорослые красные цветы, преимущественно петуньи, высажены в красные пятиконечные клумбы в благодарность ветеранами и в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в акции приняли специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения, центра «Милосердие», члены клубов активного долголетия и волонтеры.

– Подготовка к высадке цветов началась еще в феврале. Члены клубов активного долголетия посадили семена для рассады, которыми поделились аграрии. К 15 мая были установлены и клумбы в виде красной пятиконечной звезды. Сейчас на каждую высажена рассада красных цветов, – рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова.

По информации пресс-служба главы муниципалитета, такая идея понравилась тюменцам. Клумбы украсили парки, места массового отдыха во всех муниципальных образованиях района, иногда и несколько. В Московском МО «Звезды Победы» появились и у здания КЦСОН, и в парке «Молодежный», как и в селе Успенское – в местном парке и у здания отделения милосердия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Память Великой Отечественной войны»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская область – в числе участников программы «Безопасное детство»
Александр Моор принял участие в онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость»
Тюменская «Точка кипения» присоединилась к марафону бизнес-практик
Новая Конституция даст неприкосновенность сложившему полномочия президенту
В Тюменской области запускают акселератор «Драйверы экспорта»
Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей
Предпринимательница из Омутинского района перестроила работу кафе во время пандемии
В Тюменском районе расцвели «Звезды Победы»
Тюменский разработчик создал систему контроля ношения масок в период пандемии
В тюменских поликлиниках частично возобновляется плановый прием
Названы победители регионального конкурса «Экспортёр года в Тюменской области в 2020 году»
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%