В Тюменскую область переезжают жить из дальнего зарубежья

30 Май 2020 2020-05-30T11:18:25+03:00

За год население в регионе приросло на 17,8 тысяч человек

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В Тюменской области растут показатели демографии. Сейчас в регионе проживает один миллион 539,4 тысячи человек: почти на 18 тысяч больше, чем год назад.

По данным Тюменьстата, за январь-февраль, в регионе родилось 2942 ребенка, естественный прирост в эти месяцы равен 1,1 на тысячу человек. В загсе отметили, что за четыре месяца уже выдано 5 919 свидетельств о рождении, в том числе 4 188 – в самом областном центре.

В регион переехало 3 924 человека: 3403 – из других регионов, 491 – из стран СНГ. Еще 30 человек прибыли из дальнего зарубежья. Итого международная миграция в первом месяце года составила 521 человек, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU