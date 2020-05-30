«Нежная и лиричная». Про Тюмень написали новую песню

30 Май 2020 2020-05-30T09:26:11+03:00

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Тюменка Галина Зайцева сочинила песню о своем родном городе. Женщина давно пишет стихи, но пока делала это просто для себя и близких ей людей.

Идея композиции пришла к горожанке прошлым летом: тогда она сочинила песню на день рождения племянницы Ксюши, которой исполнилось два года. А потом решила на ее основе сделать серьезную композицию про Тюмень: «На плавучей веранде идем по Туре: плещут волны, лазурью сверкая…». В соавторы взяла бывшего коллегу по пансионату для ветеранов войны и труда Владимира Евсеева.

– Мы хотим выступить накануне Дня города или в сам праздник и представить нашу песню землякам. Было бы здорово попасть на радио или стать участниками тематической телепрограммы. В команду, скорее всего, возьмем мою дочь Настю, которая профессионально поет с трех лет. Думаю, получится классная группа, – отмечает Галина.

Что интересно, Зайцева обращалась к местным профессиональным музыкантам помочь ей с музыкальным оформлением. Однако те предложили автору текста полностью отказаться от прав на песню, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU