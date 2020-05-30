Тюменские экспортеры выходят на большой рынок зерна

30 Май 2020 2020-05-30T08:44:53+03:00

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На прошедшем на днях онлайн-заседании комитета по аграрной и пищевой промышленности Российско-Германской внешнеторговой палаты обсудили перспективы развития рынка зерна Тюменской области. Свой анализ состояния рынка зерна, муки и хлеба в РФ представила ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.

Стало известно, что погодные условия в ведущих зернопроизводящих регионах России уже вносят коррективы в ожидания по урожаю зерновых. Так, Минсельхоз России снизил прогноз сбора зерна в стране в этом году с 125,3 до 120 миллионов тонн.

Несмотря на это, Россия Федерация остается одним из лидеров зернового экспорта в мире. Всё это делает более значимой долю в производстве зерновых культур регионов, которые исторически не относятся к главным хлебным житницам страны. Этим к тому же и объясняется интерес рабочей группы по сельскохозяйственной промышленности РГ ВТП к рынку зерна, муки и кондитерской продукции Тюменской области, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU