2020-05-30T08:46:23+03:00
Недвижимость

В Уватском районе построят новую школу

Это произойдет благодаря региональной программе
Вадим Бегун
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В Уватском районе построят новую школу. Фото - pixabay.com.В Уватском районе построят новую школу. Фото - pixabay.com.
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Новую школу в Першино планируют построить в рамках региональной программы по замене деревянных школьных зданий. В настоящее время решается вопрос предоставления земельного участка.

Сложность в том, что земли этого поселка пересекаются с землями государственного лесного фонда. Глава муниципалитета Сергей Путмин считает, что Першино стало показательным в решении проблем, с которыми столкнулся Уватский район. С одной стороны, губернатор области поддержал предложение по строительству новой школы. С другой, почти сто процентов территории поселка оказалось на землях лесного фонда.

– В 2020 году Федеральное агентство лесного хозяйства подало к районной думе иск в суд и оспаривает утверждение границ населенного пункта. По результатам судебного рассмотрения мы поймем, как будем действовать в части узаконивания наших земель не только в Першино, но и в других селах района, – отметил Сергей Путмин.

Стоит рассказать, что першинскую школу построили еще в 1989 году. За эти годы ремонт здесь проводили пять раз: заменили кровлю, электропроводку, водопровод, утеплили фасад, поставили пластиковые окна. Всего здесь обучаются 55 детей, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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