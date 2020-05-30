2020-05-30T06:57:42+03:00
Общество

Погода на 30 мая в Тюмени: ясное утро, пасмурный вечер

Облака закроют солнце после обеда
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня ожидается ясное утро, но пасмурный вечер.В Тюмени сегодня ожидается ясное утро, но пасмурный вечер.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 30 мая, в Тюмени ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 21 – 23. Вечером столбики термометров покажут 15 – 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

30 мая отмечается день преподобного Исаакия Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. Они верили во Христа, проповедовали его учение. Скончались мирно, что для I века было редкостью. В старину заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была в этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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