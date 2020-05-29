Обновленная Конституция обеспечит защиту окружающей среды

29 Май 2020 2020-05-29T20:09:12+03:00

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Тюменские эксперты-экологи поддержали природоохранные поправки в Конституцию России. Среди них – глава Ассоциации экологов региона Максим Богопольский.

– Защита окружающей среды, обеспечение экологической безопасности сегодня – задача номер один не только для России, но и для всего мира. Экологическая поправка в Основной закон – очень важная и своевременная инициатива, – заявил Богопольский.

Напомним, что поправки в Конституцию РФ обязывают правительство нашей страны принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России. Также в главном законе предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным.

ИСТОЧНИК KP.RU