В Тюмени обсудят детскую безопасность в период летних каникул
В Тюмени обсудят детскую безопасность в период летних каникул. Онлайн-встреча пройдет на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».
Круглый стол на тему «На каникулах дома: как обеспечить безопасностей детей» состоятся 1 июня, в Международный день защиты детей. В экспертной встрече примут участие детский психолог Борис Приленский, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова и директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Виктория Перова.
Участники встречи обсудят, как обеспечить разнообразный и безопасный досуг детей в домашних условиях, почему в семье важно повторить правила дорожного движения, какие скрытые угрозы подстерегают школьников в интернете и какие опасности таит в себе дворовая территория.
Мероприятие состоится 1 июня. Трансляция пройдет на сайте издания «Комсомольская правда» – Тюмень», а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Начало в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU