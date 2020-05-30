30 Май 2020 2020-05-30T08:50:18+03:00

В Тюмени обсудят детскую безопасность в период летних каникул. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени обсудят детскую безопасность в период летних каникул. Онлайн-встреча пройдет на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

Круглый стол на тему «На каникулах дома: как обеспечить безопасностей детей» состоятся 1 июня, в Международный день защиты детей. В экспертной встрече примут участие детский психолог Борис Приленский, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова и директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Виктория Перова.

Участники встречи обсудят, как обеспечить разнообразный и безопасный досуг детей в домашних условиях, почему в семье важно повторить правила дорожного движения, какие скрытые угрозы подстерегают школьников в интернете и какие опасности таит в себе дворовая территория.

Мероприятие состоится 1 июня. Трансляция пройдет на сайте издания «Комсомольская правда» – Тюмень», а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Начало в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU