В Тюменской области могут промаркировать велосипеды

29 Май 2020 2020-05-29T15:35:19+03:00

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В 2019 году правительство запустило эксперимент по маркировке велосипеда. Его цель – проверить эффективность и достаточность механизмов маркировки для подтверждения подлинности товаров, а также избежать незаконного ввоза, производства и оборота велосипедов и велосипедных рам. 31 мая 2020 года истекает срок эксперимента. По его итогам может быть принято решение о введении обязательной маркировки.

В эксперименте добровольно участвуют около 800 компаний. С момента старта эксперимента компании промаркировали более 55 тысяч велосипедов.

Маркировка наносится в виде этикетки с кодом. Его точное место компании определяют самостоятельно, большинство компаний размещают код на подседельной трубе. Код позволит потребителям узнать всю информацию о происхождении велосипеда. «Паспортные» данные каждого такого средства передвижения загружаются в мобильное приложение «Честный знак». С его помощью и возможно проследить всю историю велосипеда.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга России, степень готовности системы мониторинга для противодействия нелегальному обороту велосипедов и велосипедных рам на основе оценок ЦРПТ можно назвать высокой.

– С начала теплого сезона в Тюмени произошло уже 40 краж велосипедов, а за 2019 год их было более 500, но раскрыть удалось только 230, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координато федерального проекта «Крепкая семья». – С помощью маркировки, можно будет отследить весь путь велосипеда от завода до последнего владельца. К тому же при поиске пропавшего или украденного велосипеда можно будет легче его опознать.

– Как скажется процедура маркировки на продажах, конечно же, покажет только время, но я предполагаю по опыту других сфер, где маркировка, чипирование уже внедрены, что, скорее всего, данные ограничения никак не повлияют на динамику самой потребности у покупателя. То есть тенденция пересаживаться на велосипеды в городах будет также расти. По поводу того, что в этом сегменте будет меньше некачественного товара, – это здорово. Потому как в погоне за низкой ценой недобросовестные производители часто идут по пути ухудшения качества. Здесь же ухудшение качества ведет к травмам, вредит здоровью человека. Вообще, я за то, чтобы государство регулировало бизнес такими мерами, если уж бизнес сам не может этого делать. Однако из-за падения доходов населения вполне вероятно, что в экономсегменте будет просадка. Средний и выше ценовые сегменты изменений в продажах не увидят, потому как покупатель будет готов платить за подтвержденное маркировкой качество, – рассказала Надежда Варлачева, руководитель агентства ритейл-маркетинга «Аксиома бизнеса».