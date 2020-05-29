В Тюмени горит крупный бизнес-центр

29 Май 2020 2020-05-29T14:37:43+03:00

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В Тюмени горит бизнес-центр "Парус", который находится в Шестом микрорайоне. В настоящее время на место происшествия съезжаются пожарные и машины скорой медицинской помощи.

Фото предоставлено очевидцами.

По информации 2Гис, в здании располагаются 29 организаций, среди которых "Тюмень Водоканал", торговая компания, кафе и другие.

Уже сейчас можно сказать, что в результате пожара сильно пострадала обшивка здания. Около здания находится много машин, которые автовладельцы кинулись спасать, уезжая подальше от места происшествия.

- Сообщение о возгорании поступило 15.45. Очевидцы рассказали, что с крыши административного здания идет дым. Погибших, пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлечены 11 единиц техники и 38 человек, из них от МЧС 10 единиц техники и 35 человек. Дальнейшая информация уточняется, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

По информации пресс-службы регионального департамента здравоохранения, вызов поступил в 15.38. Бригада скорой помощи осуществляет дежурство. Обращений за медицинской помощью не было.

В Тюмени горит бизнес-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU