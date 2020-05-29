2020-05-29T11:25:41+03:00
Общество

Тюменский подросток на машине устроил гонки с автоинспекторами, но застрял в грязи

Молодой человек развернулся прямо перед нарядом ДПС
Вадим Бегун
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Тюменский подросток на машине устроил гонки с автоинспекторами, но застрял в грязи. Фото - ГИБДД Тюменской области.Тюменский подросток на машине устроил гонки с автоинспекторами, но застрял в грязи. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Сегодня, 29 мая, рано утром на Московском тракте наряд ДПС заметил «Ладу», которая внезапно развернулась перед патрульной машиной. Сотрудники ГИБДД стали преследовать автомобиль, но сидящий за рулем человек неуклонно жал на газ.

Водитель попытался скрыться по объездной дороге, затем развернулся и поехал по Салаирскому тракту. За ним гнались уже несколько экипажей.

– На 53 километре тракта легковушка съехала в лес, забралась в поле и застряла в грязи. Оказалось, что управлял автомобилем 16-летний подросток. Ключи от машины молодой человек взял у деда, пока тот спал. Такое происходило уже не первый раз: мать знала о ночных поездках сына, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на молодого водителя в присутствии матери составили административный материал за езду на автомобиле без прав, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU

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