29 Май 2020 2020-05-29T11:19:51+03:00

Из пенсии тюменки удержали долг за свет ее однофамилицы. Фото - pixabay.com.

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Прокуратура Сладковского района провела проверку по жалобе пенсионерки из села Никулино. Дело в том, что у нее незаконно удержали из пенсии долг за свет, якобы она живет в одном из домов в поселке Лебедевка Заводоуковского городского округа.

Выяснилось, что деньги удержали на основании судебного приказа мирового судьи судебного участка № 2 Заводоуковского судебного района по заявлению АО «ЭК «Восток». Однако установлено, что у заявительницы дома в поселке Лебедевка нет, следовательно, и задолженности взяться неоткуда.

– В заявлении акционерного общества были указаны данные должницы из поселка Лебедевка, которые совпали с данными пенсионерки из села Никулино. Неверно указанная дата рождения должницы оказалась правильной датой рождения пенсионерки из Сладковского района, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таким образом, из пенсии заявительницы ошибочно удержали 3 580 рублей. Прокуратура района внесла представление АО «ЭК «Восток». По результатам его рассмотрения деньги пенсионерке вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU