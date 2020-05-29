Ипотека с доставкой на дом: Сбербанк в Тюмени провел первую сделку у клиента дома

29 Май 2020 2020-05-29T10:42:27+03:00

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Клиенты Западно-Сибирского отделения Сбербанка теперь могут оформить ипотеку не выходя из дома. Первым новой услугой воспользовался тюменец Василий Панов. Он приобрел квартиру в строящемся доме от ООО «Специализированный застройщик «Стандарт».

После возвращения из Москвы клиент находился на двухнедельном карантине и не мог прийти в финансовое учреждение лично. Сотрудники банка, обеспеченные всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, приехали к нему домой, на месте выпустили усиленную электронную цифровую подпись, подписали кредитную документацию и отправили документы на регистрацию перехода прав собственности.

– Очень не хотелось откладывать покупку квартиры. В банке мне предложили такое удобное решение. Специалист приехал со всеми документами к нам домой, мы всё подписали меньше чем за 40 минут, – поделился своими впечатлениями клиент Сбербанка Василий Панов.

– Возможность купить жилье не выходя из дома сейчас особенно актуальна. Около 50% наших клиентов приобретают квартиры с привлечением заемных средств, запуск Сбербанком дистанционной ипотеки позволил перевести полный цикл сделки в онлайн-формат, – отметила начальник отдела продаж ООО «Специализированный застройщик «Стандарт» Наталья Кудрина.

– Сегодня рыночные условия для покупки жилья весьма благоприятны: Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам. При условии использования электронной регистрации приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке – от 7,8% годовых. Понятно, что, если клиент запланировал сейчас покупку квартиры, откладывать это важное событие из-за карантина совсем не хочется. Мы рады, что можем предоставить своим клиентам такой удобный и своевременный сервис, как ипотека с доставкой на дом, который помогает безотлагательно реализовать задуманное, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирском отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Напомним, подать заявки на ипотеку, а также выбрать недвижимость можно дистанционно на портале «ДомКлик».

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