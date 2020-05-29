В Тюмени мужчина разбил трубой дорогой внедорожник

29 Май 2020 2020-05-29T10:36:21+03:00

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В тюменскую полицию обратился мужчина и сообщил, что его LAND ROVER поврежден. Стражи порядка установили, что таким образом товарищ заявителя решил отомстить ему из-за расхождения во мнениях.

Потерпевший вместе с друзьями приехал по рабочим вопросам в Тюмень. В арендованной квартире гости областной столицы распивали алкоголь. В какой-то момент они разругались, один из участников застолья покинул квартиру. Выйдя на улицу, он найденной трубой повредил иномарку оппонента и скрылся. Однако от ответственности ему уйти не удалось.

– Задержанный пояснил, что не сошелся во мнении со своим товарищем, а на фоне употребления спиртного не смог сдержать эмоции и разбил стекла и повредил лакокрасочное покрытие капота чужого авто. Сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время ранее не судимый 46-летний подозреваемый отпущен под обязательство о явке. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU