29 Май 2020 2020-05-29T09:54:17+03:00

Тюменский банкрот, которому надо выплатить огромные долги, не может продать имущество. Фото - pixabay.com.

Оно оказалось никому не нужно

Изменить размер текста: A A

В Тюмени Сибирский научно-аналитический центр, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, не смог продать имущество. Расстаться с недвижимостью и различными вещами ему необходимо, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Из информации, опубликованной на портале «Федресурс», следует, что на торги были выставлены более семисот позиций. Таким образом, предприятие планировало выручить свыше восьми миллионов рублей.

Однако, как написано в отчете конкурсного управляющего Руслана Салахова, «за период с 12 по 26 мая не было подано ни одной заявки на участие в торгах». Таким образом, этап реализации имущества признан несостоявшимся.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с Сибирского научно-аналитического центра требуют более 800 миллионов рублей. Помимо прочего, банкрот желает реализовать объемную мозаику из камня под названием «Баба-яга». Ее начальная стоимость порядка 139 тысяч рублей. Кроме того, предприятие не прочь избавиться и от элекросамовара «Царский». Любителям заваривать чай на старинном устройстве придется выложить за него 31 900 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменский научный центр задолжал кредиторам более 800 миллионов рублей

К банкротству компании подключаются все новые фирмы (подробнее)

Тюменский научный центр – банкрот продает мозаику за 140 тысяч рублей

Кроме того, кто-то может стать счастливым обладателем электросамовара (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU