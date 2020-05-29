2020-05-29T09:54:17+03:00
Общество

Тюменский банкрот, которому надо выплатить огромные долги, не может продать имущество

Оно оказалось никому не нужно
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский банкрот, которому надо выплатить огромные долги, не может продать имущество. Фото - pixabay.com.Тюменский банкрот, которому надо выплатить огромные долги, не может продать имущество. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени Сибирский научно-аналитический центр, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, не смог продать имущество. Расстаться с недвижимостью и различными вещами ему необходимо, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Из информации, опубликованной на портале «Федресурс», следует, что на торги были выставлены более семисот позиций. Таким образом, предприятие планировало выручить свыше восьми миллионов рублей.

Однако, как написано в отчете конкурсного управляющего Руслана Салахова, «за период с 12 по 26 мая не было подано ни одной заявки на участие в торгах». Таким образом, этап реализации имущества признан несостоявшимся.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с Сибирского научно-аналитического центра требуют более 800 миллионов рублей. Помимо прочего, банкрот желает реализовать объемную мозаику из камня под названием «Баба-яга». Ее начальная стоимость порядка 139 тысяч рублей. Кроме того, предприятие не прочь избавиться и от элекросамовара «Царский». Любителям заваривать чай на старинном устройстве придется выложить за него 31 900 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменский научный центр задолжал кредиторам более 800 миллионов рублей

К банкротству компании подключаются все новые фирмы (подробнее)

Тюменский научный центр – банкрот продает мозаику за 140 тысяч рублей

Кроме того, кто-то может стать счастливым обладателем электросамовара (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени мужчина задержал пьяного пенсионера, который на авто сбил его ребенка
Тюменский подросток на машине устроил гонки с автоинспекторами, но застрял в грязи
Из пенсии тюменки удержали долг за свет ее однофамилицы
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 мая 2020 года увеличилось на 18 человек
В Тюмени перевозчики, пострадавшие от коронавируса, получат субсидии
Ипотека с доставкой на дом: Сбербанк в Тюмени провел первую сделку у клиента дома
Кирилл Харитонов предложил поднимать тему экологии в детских садах
В Тюмени мужчина разбил трубой дорогой внедорожник
Тюменский банкрот, которому надо выплатить огромные долги, не может продать имущество
В Тюменской области вахтовик заразил 7-летнего сына коронавирусом
Тюменцы узнали, к чему может привести нехватка йода
В Тюмени семейная стоматология приглашает в команду профессионалов
В Тюмени подорожали сахар, овощи и алкоголь
Тюменская область сделала ставку на цифровизацию нефтегазовой отрасли
Как отреагировал рынок недвижимости на окончание режима самоизоляции
Тюменцы могут получать уведомления о штрафах с камер на сайте госуслуг
На улице Челюскинцев в Тюмени отключат светофоры
В Ялуторовске мальчик на велосипеде попал под колеса авто
Тюменка перевела крупную сумму мошеннику, представившемуся ее дочерью
Погода на 29 мая в Тюмени: пока еще тепло
Молодой тюменец осужден за неоднократное нетрезвое вождение