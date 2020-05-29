Тюменцы узнали, к чему может привести нехватка йода

29 Май 2020 2020-05-29T09:20:03+03:00

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Тюменцам напомнили, что йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. Его нехватка приводит к появлению так называемого эндемического зоба. К тому же быстро проявятся плохая память, сниженный интеллект и недостаток бодрости.

Дефицит йода влияет на репродуктивную функцию у женщин: приводит к снижению рождаемости и развитию врожденных пороков плода. Если матери не хватает этого микроэлемента во время беременности, у ребенка будет ухудшена зрительная память и недостаточно развита речь. Таким образом, на кухне следует использовать йодированную соль.

– К сожалению, несмотря на повсеместную пропаганду йодированной соли, далеко не все жители нашего региона ею пользуются. Хотя сознательность тюменцев в этом вопросе всё же растет. Кстати, йод содержится не только в специальной соли, – рассказала заведующая отделением эндокринологии ОКБ № 2 Наталья Романова, отметив, что много йода есть в красной икре, морской капусте, печени трески, хурме и гречке.

ИСТОЧНИК KP.RU