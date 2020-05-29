В Тюмени семейная стоматология приглашает в команду профессионалов

29 Май 2020 2020-05-29T08:46:15+03:00

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– Клиника динамично развивается с 2013 года, уже спустя 2 года с момента открытия вошла, по версии делового журнала tmn, в топ-10 ведущих стоматологий Тюмени. Горжусь нашей командой, которая заботится о репутации клиники. Пациенты доверяют нам стоматологическое здоровье – свое и своих близких, приходя к нам с детьми, приводя родителей. Поэтому если медицина – ваше призвание и вам интересна работа в команде единомышленников, то будем рады сотрудничеству, – прокомментировала директор стоматологической клиники Регина Жилинская.

Оснащение современными технологиями постоянно создает повышенный спрос на компетентных специалистов. Клиника регулярно привлекает новых сотрудников и предлагает достойную оплату.

– Мой трудовой путь начался с государственной клиники, чему очень рада. Это дало незаменимый опыт и стремление к самосовершенствованию. Поработать в «Докторе Альбусе» предложила коллега. Меня затянуло. В коммерческой стоматологии уделяю больше времени каждому пациенту, при этом использую новейшие технологии и материалы, – поделилась врач стоматолог-терапевт Алена Кирьянова.

– Руководство клиники заинтересовано в развитии сотрудников и создает условия для дополнительного образования врачей: постоянное повышение квалификации у лучших стоматологов России и мира за счет компании, – отметила главный врач Ольга Фролкина. – Для меня важно, чтобы мой пациент мог получить комплексную консультацию: не только у меня, как у стоматолога-терапевта, но и, например, у ортодонта, а также пройти полную диагностику в одном учреждении.

Как сообщила директор клиники Регина Жилинская, в новом филиале специалисты будут работать на самом современном оборудовании, благодаря которому возможно проведение сверхточной диагностики и максимально бережное решение любой стоматологической проблемы.

– Стоматология – это командная работа. Именно поэтому всегда рады принять в свои ряды врачей, пришедших в медицину по призванию, – добавила руководитель семейной клиники.

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