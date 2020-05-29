2020-05-29T08:52:01+03:00
Экономика

Тюменская область сделала ставку на цифровизацию нефтегазовой отрасли

Мероприятие состоялось в рамках подготовки XI Тюменского нефтегазового форума
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область сделала ставку на цифровизацию нефтегазовой отраслиТюменская область сделала ставку на цифровизацию нефтегазовой отрасли
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Более тысячи участников из разных регионов России приняли участие в онлайн-конференции «Цифровая трансформация ТЭК: от стратегии к тактике». Мероприятие состоялось в рамках подготовки XI Тюменского нефтегазового форума, где тема цифровизации ежегодно в фокусе внимания. Лидеры отрасли рассказали аудитории о том, как протекают процессы цифровизации в нефтегазовой сфере, и поделились практическими кейсами.

Правительство Тюменской области тоже делает ставку на цифровизацию нефтегазовой индустрии. По словам генерального директора Агентства развития научно-образовательных проектов Антона Машукова, почти ежегодно регион поддерживает проекты, которые направлены на цифровизацию бурения, глушения скважин и других направлений нефтегазовой отрасли.

– Это одна из стратегических ставок региона, в которую будут продолжать вкладываться ресурсы: финансовые, административные, организационные. Мы будем искать и продвигать проекты в этой сфере, – подчеркнул Антон Машуков.

Речь идёт о проектах, которые меняют подход к направлениям (например, к сопровождению бурения). Подобные проекты в Тюменской области есть. Несколько из них правительство поддержало грантами, некоторые компании стали резидентами Тюменского технопарка. На разной стадии строительства своих центров исследования керна находятся «НОВАТЭК» и «Газпромнефть». Антон Машуков отмечает, что это удачная практика, когда компании реализуют себя на рынке, разрабатывая новые продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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