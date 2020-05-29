Как отреагировал рынок недвижимости на окончание режима самоизоляции

29 Май 2020 2020-05-29T08:56:04+03:00

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Аналитики компании «Талан» наблюдают за спросом на рынке недвижимости с первых дней режима самоизоляции в городах России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек.

Апрель запомнился россиянам новостью о программе льготной ипотеки под 6,5%. В целом по стране субсидированная ставка подняла интерес граждан к недвижимости в интернете на 3,5% в конце апреля, однако в майские праздники россияне предпочли отдых решению квартирного вопроса, и рост на этом прекратился. В период майских праздников интерес к поиску квартир у пользователей интернета упал на 20%.

В первый рабочий день 12 мая уровень интереса вырос на 10%. При этом положительная динамика в целом по стране неоднозначна. Так, повышенное внимание к недвижимости было отмечено в Центральном федеральном округе (+9%), Северо-Западном (+12%) и Сибирском (+9%). Отрицательную динамику показали Приволжский ФО (-3%), Урал (-9%), Дальний Восток (-4%).

Последние две недели апреля на фоне льготной ипотеки количество заявок на бронирование квартир выросло в два раза в сравнении с началом месяца. Напомним, что самой сложной для продаж стала первая неделя самоизоляции, когда падение спроса составило 40%.

В мае рост продолжился, объем заявок на бронирование квартир увеличился на 42% по отношению к апрелю. Наиболее выраженный рост объема заявок на бронирование квартир аналитики отмечают в Набережных Челнах (66%), Ярославле (28%), Ижевске (22%) и Перми (14%). Не изменился уровень спроса в Хабаровске и Тюмени.

Росту спроса способствуют пониженные ипотечные ставки с рекордно выгодными для покупателей предложениями, к середине мая количество заключенных договоров долевого участия уже увеличилось на 10% в сравнении с апрельским показателем. Быстрее всего спрос восстановился в Тюмени, Ижевске, Набережных Челнах и Уфе (количество заключенных договоров долевого участия увеличилось в два раза). Меньше всего изменения коснулись рынка Перми и Ярославля, где уровень спроса не изменился.

Справка о компании

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 жителей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 13 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Перми, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, и дворы-трансформеры с авторским дизайном. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу.