2020-05-29T07:30:56+03:00
Общество

Погода на 29 мая в Тюмени: пока еще тепло

Облака закроют солнце после обеда
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени сегодня будет тепло.В Тюмени сегодня будет тепло.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 мая, первая половина дня в Тюмени будет ясной, а после обеда появятся облака. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 21. Вечером столбики термометров покажут 15 – 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считалось последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская область сделала ставку на цифровизацию нефтегазовой отрасли
Как отреагировал рынок недвижимости на окончание режима самоизоляции
Тюменцы могут получать уведомления о штрафах с камер на сайте госуслуг
На улице Челюскинцев в Тюмени отключат светофоры
В Ялуторовске мальчик на велосипеде попал под колеса авто
Тюменка перевела крупную сумму мошеннику, представившемуся ее дочерью
Погода на 29 мая в Тюмени: пока еще тепло
Молодой тюменец осужден за неоднократное нетрезвое вождение
В Гилевской роще тюменка с сыном и снохой делали закладки с наркотиками
В Тюмени следователи провели беседу с медиками, получившими выплаты за работу с COVID-19
В Ялуторовске нарушителя режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей
Депутат Тюменской гордумы Мурат Тулебаев ушел в отставку
Не видели с октября прошлого года: в Тюмени в квартире полгода лежал труп мужчины
Около семи тысяч тюменских компаний не подали заявления на выплату зарплатных субсидий
В Тюменской области платежи за услуги ЖКХ снизились на 100 миллионов рублей
Студентов тюменского вуза, где выявили новый очаг коронавируса, отправили в обсерватор
В Конституции сформулируют новые требования к президенту страны
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 мая 2020 года увеличилось на 30 человек
Тюменцы массово выбрасывают в унитазы медицинские маски и перчатки
В России ужесточат правила перевозок
Какие новые льготы положены тюменскому бизнесу?
В Тюмени на ремонт одного километра дороги хотели выделить более ста миллионов рублей
В Тобольском районе найдено тело одного из пропавших братьев-рыбаков
«Язык онемел, не могла разговаривать»: инсульт сразил тюменку прямо на работе
Тюменцам рассказали, что делать их гостям из других регионов страны в период карантина
Тоболяк снял деньги с карты пенсионера, который попросил у него помощи
Тюменцев предупредили об особом вреде курения в период пандемии коронавируса
Более четырех тысяч тюменцев лишились водительских прав с начала года