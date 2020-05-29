Погода на 29 мая в Тюмени: пока еще тепло
Сегодня, 29 мая, первая половина дня в Тюмени будет ясной, а после обеда появятся облака. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 21. Вечером столбики термометров покажут 15 – 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.
В этот день почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считалось последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой.
ИСТОЧНИК KP.RU