Погода на 29 мая в Тюмени: пока еще тепло

29 Май 2020 2020-05-29T07:30:56+03:00

В Тюмени сегодня будет тепло. Фото: Ольга Крыльцова

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Сегодня, 29 мая, первая половина дня в Тюмени будет ясной, а после обеда появятся облака. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 21. Вечером столбики термометров покажут 15 – 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считалось последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU