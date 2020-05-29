Тюменка перевела крупную сумму мошеннику, представившемуся ее дочерью

29 Май 2020 2020-05-29T07:32:13+03:00

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В полицию города Тюмени поступил звонок от 58-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее обманом похитили деньги.

Потерпевшей в одной из социальных сетей поступило сообщение от дочери, которая попросила выслать ей данные карты, чтобы совершить необходимый перевод денег. Женщина откликнулась на просьбу дочери и, не созвонившись с ней, написала все реквизиты своей банковской карты.

– После этого со счета доверчивой горожанки списалось около 20 тысяч рублей. Спустя время она узнала, что страницу дочери взломали и данные банковской карты получили мошенники, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личности злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU