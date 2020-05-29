2020-05-29T07:40:17+03:00
Общество

Тюменцы могут получать уведомления о штрафах с камер на сайте госуслуг

Такую возможность местные жители получили одни из первых в стране
Вадим Бегун
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Тюменцы могут получать уведомления о штрафах с камер на сайте госуслуг. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Тюменцы могут получать уведомления о штрафах с камер на сайте госуслуг. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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Жители Тюменской области одни из первых в России получили возможность наблюдать уведомления о штрафах с камер видеофиксации на сайте госуслуг. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на ресурсе.

– Получив постановление, собственник автомобиля может оплатить штраф на Едином портале государственных услуг, в том числе с 50% скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что с начала 2020 года в регионе системами автоматической фото-видеофиксации выявлено более 220 тысяч нарушений правил дорожного движения. И из них более 132 тысяч – это превышение установленной скорости.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что более четырех тысяч тюменских водителей лишились права управления машиной на различные сроки. Около восьмисот человек до сих пор так и не сдали документы автоинспекторам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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