Тюменцы могут получать уведомления о штрафах с камер на сайте госуслуг
Жители Тюменской области одни из первых в России получили возможность наблюдать уведомления о штрафах с камер видеофиксации на сайте госуслуг. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на ресурсе.
– Получив постановление, собственник автомобиля может оплатить штраф на Едином портале государственных услуг, в том числе с 50% скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что с начала 2020 года в регионе системами автоматической фото-видеофиксации выявлено более 220 тысяч нарушений правил дорожного движения. И из них более 132 тысяч – это превышение установленной скорости.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что более четырех тысяч тюменских водителей лишились права управления машиной на различные сроки. Около восьмисот человек до сих пор так и не сдали документы автоинспекторам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более четырех тысяч тюменцев лишились водительских прав с начала года
Некоторые из них не сдают права автоинспекторам (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU