2020-05-29T07:00:27+03:00
Общество

На улице Челюскинцев в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Челюскинцев в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Челюскинцев в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 29 мая, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Республики и Челюскинцев, а также на пересечении улиц Челюскинцев и Хохрякова, с 9.00 до 14.00 – в районе школы № 52 (Казарово).

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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