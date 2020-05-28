Молодой тюменец осужден за неоднократное нетрезвое вождение

28 Май 2020 2020-05-28T16:29:34+03:00

Также мужчина хранил при себе наркотики

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Калининский районный суд Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя. Молодого человека признали виновным в совершении преступлений «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость».

– В октябре 2019 года молодому человеку было отменено условное осуждение за пьяное вождение. Ему предстояло отбыть полгода в колонии-поселении, – пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако он успел нарушить закон еще дважды: 23 февраля 2020 года тюменец через тайник приобрел два свертка с мефедроном, а 7 марта в нетрезвом состоянии управлял автомобилем.

Суд назначил ему год и 7 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU